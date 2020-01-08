На Київщині чоловік із маленькою донькою видерся на дах будинку
Київ • УНН
КИЇВ. 8 січня. УНН. У місті Бровари Київської області рятувальники зняли чоловіка, який виліз на дах будинку з маленькою дитиною. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу ДСНС України.
“8 січня о 02:58 до оперативно — диспетчерської служби Броварського району надійшло повідомлення, у місті Бровари по вул. Степана Бандери на даху двоповерхового будинку перебуває чоловік з дитиною”, — сказано у повідомленні.
Так, на місце виклику було направлено два відділення 21-ї Державної пожежно-рятувальної частини міста Бровари.
По прибуттю рятувальниками встановлено, що чоловік 1985 року народження, перебуваючи в неадекватному стані, виліз на дах двоповерхового будинку разом з дитиною 2016 року народження.
Зваживши ситуацію,один з рятувальників через горищне вікно будинку піднявся до чоловіка та вмовив його віддати дитину. Чоловік довго вагався та все ж таки згодом погодився, що дівчинці холодно і потрібно її одягнути.
Наступним етапом було рятування горе-батька. Працівник ДСНС по автодрабині піднявся до чоловіка та, поспілкувавшись, заспокоїв його і переконав залишити небезпечне місце.
Нагадаємо, у Запоріжжі бійцям ДСНС довелося знімати 13-річного хлопця з даху одноповерхової прибудови.