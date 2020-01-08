В Киевской области мужчина с маленькой дочерью взобрался на крышу дома
Киев • УНН
КИЕВ. 8 января. УНН. В городе Бровары Киевской области спасатели сняли мужчину, который залез на крышу дома с маленьким ребенком. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-служба ГСЧС Украины.
"8 января в 2:58 в оперативно - диспетчерскую службу Броварского района поступило сообщение, что в городе Бровары по ул. Степана Бандеры на крыше двухэтажного дома находится мужчина с ребенком", - говорится в сообщении.
Так, на место вызова были направлены два отделения 21-й Государственной пожарно-спасательной части города Бровары.
По прибытию спасателями установлено, что мужчина 1985 года рождения, находясь в неадекватном состоянии, залез на крышу двухэтажного дома вместе с ребенком 2016 рождения.
Взвесив ситуацию, один из спасателей через чердачное окно дома поднялся к мужчине и уговорил его отдать ребенка. Мужчина долго колебался и все же впоследствии согласился, что девочке холодно и нужно ее одеть.
Следующим этапом было спасения горе-отца. Работник ГСЧС по автолестнице поднялся к мужчине и, пообщавшись, успокоил его и убедил оставить опасное место.
Напомним, в Запорожье бойцам ГСЧС пришлось снимать 13-летнего парня с крыши одноэтажного пристройки.