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На Київщині члени ТВК пішли на "провітрювання", після чого засідання не відновили

На Київщині члени ТВК пішли на "провітрювання", після чого засідання не відновили

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 жовтня. УНН. У Білоцерківській міській територіальній виборчій комісії вночі оголосили “провітрювання приміщення”, через що не вдалося відновити засідання, кворум був відсутній. Про це повідомляє УНН із посиланням на дані громадської мережі ОПОРА.

“Інцидент стався у Білоцерківській міській ТВК, в ніч на вівторок, 27 жовтня. Спостерігач ОПОРИ зафіксував, що члени ТВК не оголошували перерву, а назвали свої дії „провітрюванням приміщення“. Зібратися знову та відновити засідання не вдалося — кворум був відсутній”, — йдеться у повідомленні.

Так, події розгорталися близько 2:00 ночі 27 жовтня. Білоцерківська міська ТВК ухвалила рішення “провітрити приміщення” і для таких дій виділили 40 хвилин. Голова комісії мотивував також тим, що системні адміністратори не в змозі виконувати роботу з перевірки протоколів через фізичне виснаження і їм треба відпочити.

“Із оголошенням перерви не погодились члени дев’яти ДВК, які знаходилися у фойє та чекали у черзі на здачу виборчої документації. До них приєдналися і працівники поліції, які чергували у приміщенні Білоцерківської міської ТВК. Незгодні із членами комісії наполягали, що засідання треба продовжити, а разом із ним і прийом документації від ДВК”, — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що члени ДВК, які чекали своєї черги із прийому документів у коридорі, викликали слідчо-оперативну групу на місце події. Станом на 4:00-5:00 ранку “провітрювання” тривало, а засідання відновити не було можливості. На цей час в приміщенні лишилося всього 5 членів комісії, тож кворум був відсутній.

Додамо, відповідно до вимог частини 1 статті 254 Виборчого кодексу з моменту закінчення голосування територіальна виборча комісія розпочинає безперервне засідання, яке продовжується безперервно до встановлення підсумків голосування та результатів відповідних місцевих виборів у виборчому окрузі.

Нагадаємо, в Ужгороді члени комісії залишили виборчу документацію без нагляду та покинули дільницю. За фактом злочину слідчі проводять досудове розслідування.

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