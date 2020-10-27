В Киевской области члены ТИК пошли на "проветривание", после чего заседание не восстановили

“Инцидент произошел в Белоцерковской городской ТИК, в ночь на вторник, 27 октября. Наблюдатель ОПОРЫ зафиксировал, что члены ТИК не объявляли перерыв, а назвали свои действия „проветриванием помещения“. Собраться снова и восстановить заседания не удалось — кворум отсутствовал”, — говорится в сообщении.

Так, события развивались около 2:00 ночи 27 октября. Белоцерковская городская ТИК приняла решение “проветрить помещение” и для таких действий выделили 40 минут. Председатель комиссии мотивировал также тем, что системные администраторы не в состоянии выполнять работу по проверке протоколов из-за физического истощения и им надо отдохнуть.

“С объявлением перерыва не согласились члены девяти УИК, которые находились в холле и ждали в очереди на сдачу избирательной документации. К ним присоединились и работники полиции, которые дежурили в помещении Белоцерковской городской ТИК. Несогласные с членами комиссии настаивали, что заседание надо продолжить, а вместе с ним и прием документации от УИК”, — говорится в сообщении.

Отмечается, что члены УИК, которые ждали своей очереди по приему документов в коридоре, вызвали следственно-оперативную группу на место происшествия. По состоянию на 4:00-5:00 утра “проветривание” продолжалось, а заседание восстановить не было возможности. В настоящее время в помещении осталось всего 5 членов комиссии, поэтому кворум отсутствовал.

Добавим, согласно требованиям части 1 статьи 254 Избирательного кодекса с момента окончания голосования территориальная избирательная комиссия начинает непрерывное заседание, которое продолжается непрерывно до установления итогов голосования и результатов соответствующих местных выборов в избирательном округе.

Напомним, в Ужгороде члены комиссии оставили избирательную документацию без присмотра и покинули участок. По факту преступления следователи проводят досудебное расследование.