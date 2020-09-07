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На Київщині через пандемію на дистанційне навчання перевели 14 закладів освіти

Київ • УНН

 • 14569 перегляди

КИЇВ. 7 вересня. УНН. В Київській області через COVID-19 14 закладів середньої освіти Київської області повністю або частково переведені на дистанційне навчання. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Київської обласної державної адміністрації.

На Київщині через пандемію на дистанційне навчання перевели 14 закладів освіти

"14 закладів середньої освіти Київської області повністю або частково переведені на дистанційне навчання через захворювання на коронавірус (на COVID-19 - ред.) учнів та вчителів. Всього на сьогодні, 7 вересня, онлайн навчаються 1547 дітей”, - йдеться у повідомленні.

Вказано, що на самоізоляції перебувають ряд дітей, вчителів та інших працівників сфери освіти, які мають підтверджене захворювання на коронавірусну хворобу та не контактували з однокласниками та колегами.

"Васильківські школи №1 та №2, Застугнянська ЗОШ й Ірпінська ЗОШ №15 повністю переведені на дистанційну форму навчання. Там, на жаль, захворіли вчителі, які контактували з колегами та дітьми. Педагогам зроблено тестування, у школах провели дезінфекцію приміщень, наразі встановлено карантин. Ще 3 класи навчаються дистанційно у Пісківському НВО, Бучанській СЗОШ №5 та Богуславське НВО "Ліцей №3 - МАН", - сказав голова КОДА Василь Володін.

Нагадаємо, дві столичні школи перевели на дистанційне навчання через COVID-19.

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