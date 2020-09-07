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В Киевской области из-за пандемии на дистанционное обучение перевели 14 учебных заведений

Киев • УНН

 • 14569 просмотра

КИЕВ. 7 сентября. УНН. В Киевской области из-за COVID-19 14 учреждений среднего образования Киевской области полностью или частично переведены на дистанционное обучение. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Киевской областной государственной администрации.

В Киевской области из-за пандемии на дистанционное обучение перевели 14 учебных заведений

"14 учреждений среднего образования Киевской области полностью или частично переведены на дистанционное обучение из-за заболевания коронавирусом (COVID-19 - ред.) учащихся и учителей. Всего на сегодня, 7 сентября, онлайн учатся 1547 детей", - говорится в сообщении.

Указано, что на самоизоляции находятся ряд детей, учителей и других работников сферы образования, имеющие подтвержденное заболевание коронавирусной болезнью и которые не контактировали с одноклассниками и коллегами.

"Васильковские школы №1 и №2, Застугнянская СОШ и Ирпенская СОШ №15 полностью переведены на дистанционную форму обучения. Там, к сожалению, заболели учителя, которые контактировали с коллегами и детьми. Педагогам произведено тестирование, в школах провели дезинфекцию помещений, установлено карантин. Еще 3 класса учатся дистанционно в Песковском НПО, Бучанской СОШ №5 и Богуславском НПО "Лицей №3 - МАН", - сказал глава КОДА Василий Володин.

Напомним, две столичные школы перевели на дистанционное обучение из-за COVID-19.

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