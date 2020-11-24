На Київщині актор на Lamborghini під час зйомок в'їхав у дерево, чоловіка госпіталізували

Так, відповідаючи на питання, чи дійсно на Київщині під час зйомок фільму сталося ДТП за участю автомобіля Lamborgini, який їхав на швидкості близько 200км/годину, у поліції зазначили: "Швидкість з якою рухався автомобіль встановить авто-технічна експертиза".

"За попередньою інформацією в’їхав у дерево. Під час зйомок фільму сталося це ДТП і за попередніми даними за кермом авто був актор, він сам з Києва, з травмою голови він направлений до лікарні", - зазначили у відділі комунікації.

Нагадаємо, на Львівщині насмерть на пішохідному переході збили відомого львівського дизайнера та засновника Lviv Fashion Week Петра Нестеренка-Ланька.