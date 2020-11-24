В Киевской области актер на Lamborghini во время съемок въехал в дерево, мужчину госпитализировали
Киев • УНН
КИЕВ. 24 ноября. УНН. В Киевской области во время съемок фильма автомобиль Lamborgini врезался в дерево, в результате чего актера, который находился за рулем, госпитализировали в больницу. Об этом в комментарии корреспонденту УНН сообщили в отделе коммуникаций ГУНП в Киевской области.
Так, отвечая на вопрос, действительно ли в Киевской области во время съемок фильма произошло ДТП с участием автомобиля Lamborgini, который ехал на скорости около 200 км/час, в полиции отметили: "Скорость с которой двигался автомобиль установит авто-техническая экспертиза".
"По предварительной информации въехал в дерево. Во время съемок фильма произошло это ДТП и по предварительным данным за рулем авто был актер, он сам из Киева, с травмой головы он направлен в больницу", - отметили в отделе коммуникации.
Напомним, во Львовской области насмерть на пешеходном переходе сбили известного львовского дизайнера и основателя Lviv Fashion Week Петра Нестеренко-Ланько.