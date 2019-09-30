На Київ насувається гроза
Київ • УНН
КИЇВ. 30 вересня. УНН. Синоптики прогнозують, що у найближчі години у Києві очікується гроза, передає УНН із посиланням на повідомлення Укргідрометцентру.
“До кінця доби 30 вересня та вночі 1 жовтня гроза (І рівень небезпечності, жовтий)”, — йдеться у повідомленні.
За даними синоптиків, грози очікуються і в столичній області.
“До кінця доби 30 вересня та вночі 1 жовтня гроза (І рівень небезпечності, жовтий)”, — повідомили в Укргідрометцентрі.
Як повідомляв УНН, в Україні оголосили штормове попередження.