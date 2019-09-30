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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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На Киев надвигается гроза

Киев • УНН

 • 14704 просмотра

КИЕВ. 30 сентября. УНН. Синоптики прогнозируют, что в ближайшие часы в Киеве ожидается гроза, передает УНН со ссылкой на сообщение Укргидрометцентра.

На Киев надвигается гроза

"До конца суток 30 сентября и ночью 1 октября гроза (І уровень опасности, желтый)", - говорится в сообщении.

По данным синоптиков, грозы ожидаются и в столичной области.

"До конца суток 30 сентября и ночью 1 октября гроза (І уровень опасности, желтый)", - сообщили в Укргидрометцентре.

Как сообщал УНН, в Украине объявили штормовое предупреждение.

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