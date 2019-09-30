На Киев надвигается гроза
Киев • УНН
КИЕВ. 30 сентября. УНН. Синоптики прогнозируют, что в ближайшие часы в Киеве ожидается гроза, передает УНН со ссылкой на сообщение Укргидрометцентра.
"До конца суток 30 сентября и ночью 1 октября гроза (І уровень опасности, желтый)", - говорится в сообщении.
По данным синоптиков, грозы ожидаются и в столичной области.
"До конца суток 30 сентября и ночью 1 октября гроза (І уровень опасности, желтый)", - сообщили в Укргидрометцентре.
Как сообщал УНН, в Украине объявили штормовое предупреждение.