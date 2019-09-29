В Україні оголосили штормове попередження
Київ • УНН
КИЇВ. 29 вересня. УНН. В Україні 30 вересня оголосили штормове попередження - в західних областях очікують пориви вітру 15-20 м/с, на високогір'ї Карпат 25-30 м/с, передає УНН із посиланням на Укргідрометцентр.
“30 вересня в західних, вдень місцями і в північних областях пориви вітру 15-20 м/с, на високогір’ї Карпат 25-30 м/с”, — йдеться у повідомленні.
У південній частині, східних, Дніпропетровській, Кіровоградській, Івано-Франківській, Тернопільській та Хмельницькій областях утримається надзвичайний рівень пожежної небезпеки.
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