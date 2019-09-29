В Украине объявили штормовое предупреждение

"30 сентября в западных, днем местами и в северных областях порывы ветра 15-20 м/с, на высокогорье Карпат 25-30 м/с", - говорится в сообщении.

В южной части, восточных, Днепропетровской, Кировоградской, Ивано-Франковской, Тернопольской и Хмельницкой областях сохранится чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Напомним, синоптики дали прогноз на начало октября: готовьте зонтики.