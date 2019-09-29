В Украине объявили штормовое предупреждение
Киев • УНН
КИЕВ. 29 сентября. УНН. В Украине 30 сентября объявили штормовое предупреждение - в западных областях ожидают порывы ветра 15-20 м/с, на высокогорье Карпат 25-30 м/с, передает УНН со ссылкой на Укргидрометцентр.
"30 сентября в западных, днем местами и в северных областях порывы ветра 15-20 м/с, на высокогорье Карпат 25-30 м/с", - говорится в сообщении.
В южной части, восточных, Днепропетровской, Кировоградской, Ивано-Франковской, Тернопольской и Хмельницкой областях сохранится чрезвычайный уровень пожарной опасности.
Напомним, синоптики дали прогноз на начало октября: готовьте зонтики.