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На Кіровоградщині від ворожої атаки постраждав чоловік - ОВА

На Кіровоградщині від ворожої атаки постраждав чоловік - ОВА

Київ • УНН

 • 16528 перегляди

У Кіровоградській області внаслідок ранкової ворожої атаки постраждав чоловік. Його госпіталізовано до Голованівської ЦРЛ, де йому надали медичну допомогу, зараз він під наглядом лікарів.

У Кіровоградській області внаслідок ранкової ворожої атаки постраждав чоловік. Його госпіталізовано, зараз він під наглядом лікарів, повідомив голова Кіровоградської ОВА Андрій Райкович, пише УНН

Деталі

"У Голованівську ЦРЛ госпіталізовано одного постраждалого внаслідок ранкової ворожої атаки. Чоловікові оперативно надали медичну допомогу. Він під наглядом лікарів", - написав Райкович у Telegram.

На Кіровоградщині ворог цілив по критичній інфраструктурі, збито дрони, руйнувань цивільної інфраструктури не фіксували - ОВА26.08.24, 11:48 • 19884 перегляди

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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