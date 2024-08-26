На Кіровоградщині від ворожої атаки постраждав чоловік - ОВА
Київ • УНН
У Кіровоградській області внаслідок ранкової ворожої атаки постраждав чоловік. Його госпіталізовано до Голованівської ЦРЛ, де йому надали медичну допомогу, зараз він під наглядом лікарів.
У Кіровоградській області внаслідок ранкової ворожої атаки постраждав чоловік. Його госпіталізовано, зараз він під наглядом лікарів, повідомив голова Кіровоградської ОВА Андрій Райкович, пише УНН.
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"У Голованівську ЦРЛ госпіталізовано одного постраждалого внаслідок ранкової ворожої атаки. Чоловікові оперативно надали медичну допомогу. Він під наглядом лікарів", - написав Райкович у Telegram.
На Кіровоградщині ворог цілив по критичній інфраструктурі, збито дрони, руйнувань цивільної інфраструктури не фіксували - ОВА26.08.24, 11:48 • 19884 перегляди