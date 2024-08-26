В Кировоградской области от вражеской атаки пострадал мужчина - ОВА

В Кировоградской области в результате утренней вражеской атаки пострадал мужчина. Он госпитализирован, сейчас он под наблюдением врачей, сообщил глава Кировоградской ОВА Андрей Райкович, пишет УНН.

Детали

"В Голованевскую ЦРБ госпитализирован один пострадавший в результате утренней вражеской атаки. Мужчине оперативно оказали медицинскую помощь. Он под наблюдением врачей", - написал Райкович в Telegram.

На Кіровоградщині ворог цілив по критичній інфраструктурі, збито дрони, руйнувань цивільної інфраструктури не фіксували - ОВА