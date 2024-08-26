В Кировоградской области от вражеской атаки пострадал мужчина - ОВА
Киев • УНН
В Кировоградской области в результате утренней вражеской атаки пострадал мужчина. Он госпитализирован в Голованевскую ЦРБ, где ему оказали медицинскую помощь, сейчас он под наблюдением врачей.
В Кировоградской области в результате утренней вражеской атаки пострадал мужчина. Он госпитализирован, сейчас он под наблюдением врачей, сообщил глава Кировоградской ОВА Андрей Райкович, пишет УНН.
Детали
"В Голованевскую ЦРБ госпитализирован один пострадавший в результате утренней вражеской атаки. Мужчине оперативно оказали медицинскую помощь. Он под наблюдением врачей", - написал Райкович в Telegram.
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