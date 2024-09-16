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На Кіровоградщині під час повітряної тривоги відпрацювали оборонці неба, обійшлося без наслідків

На Кіровоградщині під час повітряної тривоги відпрацювали оборонці неба, обійшлося без наслідків

Київ • УНН

 • 19332 перегляди

Під час повітряної тривоги на Кіровоградщині оборонці неба результативно відпрацювали. За попередніми даними, обійшлося без наслідків.

Під час повітряної тривоги у Кіровоградській області оборонці неба результативно відпрацювали, за попередніми даними, обійшлося без наслідків, повідомив у понеділок у Telegram голова Кіровоградської ОВА Андрій Райкович, пише УНН.

Під час повітряної тривоги результативно відпрацювали оборонці неба на Кіровоградщині. Попередньо обійшлося без наслідків

- написав Райкович.

Над Україною вночі збили 53 з 56 "шахедів", ще три втрачено16.09.24, 08:25 • 38694 перегляди

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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