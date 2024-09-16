В Кировоградской области во время воздушной тревоги отработали защитники неба, обошлось без последствий
Киев • УНН
Во время воздушной тревоги на Кировоградщине защитники неба результативно отработали. По предварительным данным, обошлось без последствий.
Во время воздушной тревоги в Кировоградской области защитники неба результативно отработали, по предварительным данным, обошлось без последствий, сообщил в понедельник в Telegram глава Кировоградской ОВА Андрей Райкович, пишет УНН.
Во время воздушной тревоги результативно отработали защитники неба в Кировоградской области. Предварительно обошлось без последствий
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