На Кіровоградщині внаслідок COVID-19 померла 11-місячна дитина
Київ • УНН
КРОПИВНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 6 листопада. УНН. Від ускладнення COVID-19 менінгоенцифалітом на Кіровоградщині померла 11-місячна дівчинка. Про це повідомили в Кропивницькій центральній міській лікарні, передає кореспондент УНН.
Хворіла дитина з 18 жовтня. Майже два тижні її лікували в Новоукраїнській районній лікарні.
Після цього в тяжкому стані доставили в відділення інтенсивної терапії в опорну лікарню в Кропивницькому. Попри намагання лікарів врятувати дитину, вчора, 5 листопада, вона померла. Наразі фахівці обласного лабораторного центру з’ясовують, де дівчинка інфікувалася коронавірусом. Вже відомо, що матір дитини отримала негативний тест на COVID-19.
"Протягом всього часу перебування дитини у відділенні, отримувала лікування, обстеження, відповідно до галузевих стандартів з даної патології. Дитина була оглянута консиліумом, були залучені фахівці обласної дитячої лікарні. Але, що сталося, те, сталося, і це дуже прикро", - прокоментувала заступниця головного лікаря Кропивницької ЦМЛ Оксана Кабанчук.
Додамо, це перший летальний випадок від коронавірусу серед дітей у регіоні.
Нагадаємо, в Україні на 8 годину 6 листопада зафіксовано вже 440 тисяч випадків коронавірусної хвороби COVID-19, приріст випадків за добу - понад 9,7 тисячі, що лише на сотню менше від абсолютного антирекорду для України. У Кіровоградській області загалом вже 2 891 випадок, з яких 76 - за останню добу.
Зазначимо, лише попередні три дні поспіль Україна ставила антирекорди за приростом інфікованих коронавірусом - цифра наблизилася до 10 тисяч за добу.
Голова МОЗ Максим Степанов, коментуючи темпи поширення коронавірусу, зазначав, що ситуація швидко перетворюється зі складної на катастрофічну, і легко пройти другу хвилю не вдасться.