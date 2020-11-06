В Кировоградской области в результате COVID-19 умер 11-месячный ребенок
Киев • УНН
КРОПИВНИЦКИЙ-КИЕВ. 6 ноября. УНН. От осложнения COVID-19 менингоэнцефалитом в Кировоградской области умерла 11-месячная девочка. Об этом сообщили в Кропивницкой центральной городской больнице, передает корреспондент УНН.
Болел ребенок с 18 октября. Почти две недели ее лечили в Новоукраинской районной больнице.
После этого в тяжелом состоянии доставили в отделение интенсивной терапии в опорную больницу в Кропивницком. Несмотря на попытки врачей спасти ребенка, вчера, 5 ноября, она умерла. Сейчас специалисты областного лабораторного центра выясняют, где девочка заразился коронавирусом. Уже известно, что мать ребенка получила отрицательный тест на COVID-19.
"В течение всего времени пребывания ребенка в отделении, получала лечение, обследование, в соответствии с отраслевыми стандартами по данной патологии. Ребенок был осмотрен консилиумом, были привлечены специалисты областной детской больницы. Но, что случилось, то случилось, и это очень горестно", - прокомментировала заместитель главного врача Кропивницкой ЦГБ Оксана Кабанчук.
Добавим, это первый летальный случай от коронавируса среди детей в регионе.
Напомним, в Украине на 8:00 6 ноября зафиксировано уже 440 тысяч случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост случаев за сутки - более 9,7 тысячи, что лишь на сотню меньше абсолютного антирекорда для Украины. В Кировоградской области в целом уже 2 891 случай, из которых 76 - за последние сутки.
Отметим, только предыдущие три дня подряд Украина ставила антирекорды по приросту инфицированных коронавирусом - цифра приблизилась к 10 тысячам в сутки.
Глава Минздрава Максим Степанов, комментируя темпы распространения коронавируса, отмечал, что ситуация быстро превращается из сложной катастрофическую, и легко пройти вторую волну не удастся.