На Кіровоградщині від COVID-19 померла 17-річна дівчина

“Нa Кіровогрaдщині зaфіксувaли три летaльні випaдки COVID-19. Крім 17-річної дівчини зі Знам’янського району, померло ще двоє чоловіків з Кропивницького віком 67 та 81 рік”, — зазначили в ОДА.

Минулої доби в лабораторному центрі провели 856 ПЛР-тестувань і 46 ПЛР-тестувань — в обласній лікарні. Зафіксували ще 102 випадки інфікування на коронавірус.

Загалом від початку пандемії в регіоні зафіксували 4557 випадків коронавірусу, 143 людини померли від ускладнень.

Додамо, в Україні на 8 годину 25 листопада зафіксовано вже 661 тисячу випадків коронавірусної хвороби COVID-19, одужало — 307 778 осіб, летальних випадків — 11 492. Приріст за добу — майже 14 тисяч, зростання у порівнянні з показником днем раніше.