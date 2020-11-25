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В Кировоградской области от COVID-19 умерла 17-летняя девушка

В Кировоградской области от COVID-19 умерла 17-летняя девушка

Киев  •  УНН

 • 15932 просмотра

КРОПИВНИЦКИЙ-КИЕВ. 25 ноября. УНН. В Кировоградской области за прошедшие сутки 17-летняя девушка умерла от COVID-19. Об этом УНН сообщили в пресс-службе Кировоградской облгосадминистрации.

"В Кировоградской области зaфиксировали три летaльных случая от COVID-19. Кроме 17-летней девушки из Знаменского района, умерло еще двое мужчин с Кропивницкого возрасте 67 и 81 год", - отметили в ОГА.

За прошедшие сутки в лабораторном центре провели 856 ПЦР-тестов и 46 ПЦР-тестов - в областной больнице. Зафиксировали еще 102 случая инфицирования коронавирусом.

Всего с начала пандемии в регионе зафиксировали 4557 случаев коронавируса, 143 человека умерли от осложнений.

Добавим, в Украине на 8:00 25 ноября зафиксировано уже 661 тыс. случаев коронавирусной болезни COVID-19, выздоровели - 307 778 человек, летальных исходов - 11 492. Прирост за сутки - почти 14 тыс., рост по сравнению с показателем днем ранее.

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