На Кіровоградщині судитимуть банду, яка підсипала людям снодійне заради грабіжа
Київ • УНН
КИЇВ. 3 жовтня. УНН. На Кіровоградщині поліцейські направили до суду матеріали стосовно учасників організованої злочинної групи, що скоювали майнові злочини. Про це УНН поінформували в прес-службі ГУ НП в області.
Злочинну діяльність групи організував житель Кропивницького, уродженець іноземної держави.
Особи входили у довіру до незнайомців, підсипали в напої сильнодіючу лікарську речовину, після чого відбирали у потерпілих коштовності, мобільні телефони та гроші. До громадян, які намагалися чинити опір, застосовували фізичну силу.
В учасників групи виявили та вилучили речові докази, які викривають їх у злочинній діяльності.
Довели причетність членів ОЗГ до кримінальних правопорушень, передбачених ст. 185 (крадіжка), ст. 186 (грабіж) та ст. 187 (розбій) Кримінального кодексу.
Організатора групи викрили у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу.
Бандитам загрожує позбавлення волі на строк від семи до 12 років.
Нагадаємо, суд призначив покарання чоловікам, які вчинили розбій на Кіровоградщині.