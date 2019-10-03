В Кировоградской области будут судить банду, которая подсыпала людям снотворное ради грабежа
Киев • УНН
КИЕВ. 3 октября. УНН. В Кировоградской области полицейские направили в суд материалы в отношении участников организованной преступной группы, которые совершали имущественные преступления. Об этом УНН сообщили в пресс-службе ГУ ЧП в области.
Преступную деятельность группы организовал житель Кропивницкого, уроженец иностранного государства.
Лица входили в доверие к незнакомцам, подсыпали в напитки сильнодействующее лекарственное вещество, после чего отбирали у пострадавших драгоценности, мобильные телефоны и деньги. К гражданам, которые пытались сопротивляться, применяли физическую силу.
У участников группы обнаружили и изъяли вещественные доказательства, изобличающие их в преступной деятельности.
Доказали причастность членов ОПГ к уголовным преступлениям, предусмотренным ст. 185 (кража), ст. 186 (грабеж) и ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса.
Организатор группы разоблачили в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса.
Бандитам грозит лишение свободы на срок от семи до 12 лет.
Напомним, суд назначил наказание мужчинам, что совершили разбой в Кировоградской области.