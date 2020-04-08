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На Кіровоградщині підтверджено вже 76 випадків COVID-19, двоє людей померли

На Кіровоградщині підтверджено вже 76 випадків COVID-19, двоє людей померли

Київ • УНН

 • 13622 перегляди

КИЇВ. 8 квітня. УНН. На Кіровоградщині зафіксовано вже 76 випадків коронавірусу, двоє людей померли. Наразі обстежують родичів померлих. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Кіровоградської ОДА.

"На Кіровоградщині зафіксовано 76 випадків захворювання на коронавірус, два з них – летальні", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що 4 квітня від ускладнень, спричинених коронавірусом, померла 84-річна мешканка Кропивницького. 6 квітня – 77-річна мешканка Новомиргорода.

"Жінка занадто пізно звернулась за медичною допомогою, провела у лікарні близько 7 хвилин. Померлій встигли зробити експрес-тест. Він виявився позитивним. Результати перевірили за допомогою ПЛР-діагностики. 7 квітня отримали підтвердження того, що жінка була хворою на коронавірус. Наразі родичі померлих обстежуються методом ПЛР-тестування. Дезінфекція медзакладів і домівок проведена", – йдеться у повідомленні.

За інформацією ОДА, від коронавірусу наразі лікуються 58 мешканців Кропивницького, 7 мешканців Кропивницького району, 5 мешканців Долинського району, а також ще троє пацієнтів із інших районів області, які продовжують лікування у Кіровоградській обласній лікарні.

"Серед хворих – 27 медиків. Із них шість лікарів - з Кіровоградської обласної лікарні, 20 медпрацівників з Обласного клінічного госпіталю ветеранів війни та один медпрацівник з приватної клініки "Ацинус", - йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося в УНН раніше, медики семи лікарень Кіровоградщини, які контактували з хворими на COVID-19, знаходяться на самоізоляції до отримання результатів ПЛР-діагностики.

Нагадаємо, станом на ранок, на Кіровоградщині було підтверджено 57 випадків коронавірусної хвороби.

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