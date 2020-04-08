В Кировоградской области подтверждено уже 76 случаев COVID-19, два человека умерли
Киев • УНН
КИЕВ. 8 апреля. УНН. В Кировоградской области зафиксировано уже 76 случаев коронавируса, два человека умерли. Сейчас обследуют родственников умерших. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Кировоградской ОГА.
"В Кировоградской области зафиксировано 76 случаев заболевания коронавирусом, два из них - летальные", - говорится в сообщении.
Отмечается, что 4 апреля от осложнений, вызванных коронавирусом, умерла 84-летняя жительница Кропивницкого. 6 апреля - 77-летняя жительница Новомиргорода.
"Женщина слишком поздно обратилась за медицинской помощью, провела в больнице около 7 минут. Умершей успели сделать экспресс-тест. Он оказался положительным. Результаты проверили с помощью ПЦР-диагностики. 7 апреля получили подтверждение того, что женщина была больна коронавирусом. Сейчас родственники умерших обследуются методом ПЦР-тестирования. Дезинфекция медучреждений и домов проведена", - говорится в сообщении.
По информации ОГА, от коронавируса пока лечатся 58 жителей Кропивницкого, 7 жителей Кропивницкого района, 5 жителей Долинского района, а также еще трое пациентов из других районов области, которые продолжают лечение в Кировоградской областной больнице.
"Среди больных - 27 медиков. Из них шесть врачей - из Кировоградской областной больницы, 20 медработников из Областного клинического госпиталя ветеранов войны и один медработник из частной клиники "Ацинус", - говорится в сообщении.
Как сообщалось в УНН ранее, медики семи больниц Кировоградской области, контактировавших с больными COVID-19, находящихся на самоизоляции до получения результатов ПЦР-диагностики.
Напомним, по состоянию на утро, в Кировоградской области было подтверждено 57 случаев коронавирусной болезни.