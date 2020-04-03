На Кіровоградщині підтвердили вже 15 випадків захворюваності на COVID-19
Київ • УНН
КРОПИВНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 3 квітня. УНН. Станом на 10:00, у Кіровоградській області зареєстрували 15 лабораторно підтверджених випадків коронавірусної інфекції. Про це під час під час брифінгу в ОДА сьогодні, 3 квітня, повідомила головний санітарний лікар області Надія Оперчук, інформує УНН.
Таким чином, загалом у області зареєстровано 15 випадків.
"Із них 13 випадків – у Кропивницькому, 2 – у Долинському районі", - сказала вона.
Захворіли в тому числі 11-річна дитина, 2 медпрацівники.
Як повідомлялося раніше в УНН, на Кіровоградщині для соцпрацівників закуплять додаткові 10 тис. експрес-тестів на коронавірус.
Нагадаємо, в Україні підтверджено вже 942 випадки COVID-19.