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На Кіровоградщині підтвердили вже 15 випадків захворюваності на COVID-19

Київ • УНН

 • 12998 перегляди

КРОПИВНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 3 квітня. УНН. Станом на 10:00, у Кіровоградській області зареєстрували 15 лабораторно підтверджених випадків коронавірусної інфекції. Про це під час під час брифінгу в ОДА сьогодні, 3 квітня, повідомила головний санітарний лікар області Надія Оперчук, інформує УНН.

Таким чином, загалом у області зареєстровано 15 випадків.

"Із них 13 випадків – у Кропивницькому, 2 – у Долинському районі", - сказала вона.

Захворіли в тому числі 11-річна дитина, 2 медпрацівники.

Як повідомлялося раніше в УНН, на Кіровоградщині для соцпрацівників закуплять додаткові 10 тис. експрес-тестів на коронавірус.

Нагадаємо, в Україні підтверджено вже 942 випадки COVID-19.

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