В Кировоградской области подтвердили уже 15 случаев заболеваемости на COVID-19
Киев • УНН
КРОПИВНИЦКИЙ-КИЕВ. 3 апреля. УНН. По состоянию на 10:00, в Кировоградской области зарегистрировали 15 лабораторно подтвержденных случая коронавирусной инфекции. Об этом во время во время брифинга в ОГА сегодня, 3 апреля, сообщила главный санитарный врач области Надежда Оперчук, информирует УНН.
Таким образом, всего в области зарегистрировано 15 случаев.
"Из них 13 случаев - в Кропивницком, 2 - в Долинском районе", - сказала она.
Заболели в том числе 11-летний ребенок, 2 медработника.
Как сообщалось ранее в УНН, в Кировоградской области для соцработников закупят дополнительные 10 тыс. экспресс-тестов на коронавирус.
Напомним, в Украине подтверждено уже 942 случая COVID-19.