На Кіровоградщині підозрюваним у вчиненні підкупу виборців обрали запобіжні заходи
Київ • УНН
КИЇВ. 27 жовтня. УНН. Суд відправив під варту з можливістю внесення застави одного з учасників групи, яких підозрюють у організації мережі підкупу виборців на Кіровоградщині. Його спільнику обрано запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту. Про це УНН повідомляє із посиланням на пресслужбу Національної поліції України.
Так, у Кропивницькому правоохоронці припинили злочинну діяльність осіб, які шляхом підкупу пропонували виборцям голосувати за одну з політичних партій та окремих кандидатів від цієї партії.
"Одного з учасників групи 24 жовтня було затримано під час передачі виборцям неправомірної вигоди у сумі 1800 гривень як завдатку за голосування", - йдеться у повідомленні.
Повідомляється, що того ж дня поліцейські повідомили двом особам про підозру у вчиненні кримінального правопорушення.
"26 жовтня та 27 жовтня суд розглянув клопотання слідчого поліції, погоджене з процесуальним прокурором, та обрав підозрюваним запобіжні заходи. Одному з учасників групи, що організувала мережу підкупу виборців, учора судом було обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави. Стосовно його спільника сьогодні судом обрано запобіжний захід – нічний домашній арешт", - зазначається у повідомленні.
Наголошується, що розслідування у рамках кримінального провадження, розпочатого за ч. 4 ст. 160 (Підкуп виборця, учасника референдуму, члена виборчої комісії або комісії з референдуму) Кримінального кодексу України, триває.
Нагадаємо, раніше у Кропивницькому викрили мережу підкупу виборців.