В Кировоградской области подозреваемым в совершении подкупа избирателей избрали меры пресечения
Киев • УНН
КИЕВ. 27 октября. УНН. Суд отправил под стражу с возможностью внесения залога одного из участников группы, которых подозревают в организации сети подкупа избирателей в Кировоградской области. Его сообщнику избрана мера пресечения в виде ночного домашнего ареста. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции Украины.
Так, в Кропивницком управоохранители пресекли преступную деятельность лиц, которые путем подкупа предлагали избирателям голосовать за одну из политических партий и отдельных кандидатов от этой партии.
"Один из участников группы 24 октября был задержан во время передачи избирателям неправомерной выгоды в сумме 1800 гривен как задатка за голосование", - говорится в сообщении.
Сообщается, что в тот же день полицейские сообщили двум лицам о подозрении в совершении уголовного преступления.
"26 октября и 27 октября суд рассмотрел ходатайство следователя полиции, согласованное с процессуальным прокурором, и выбрал подозреваемым меры пресечения. Одному из участников группы, организовавшей сеть подкупа избирателей, вчера судом была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога. Относительно его сообщника сегодня судом избрана мера пресечения - ночной домашний арест", - отмечается в сообщении.
Отмечается, что расследование в рамках уголовного производства, начатого по ч. 4 ст. 160 (Подкуп избирателя, участника референдума, члена избирательной комиссии или комиссии по референдуму) Уголовного кодекса Украины, продолжается.
Напомним, ранее в Кропивницком разоблачили сеть подкупа избирателей.