На Кіровоградщині обмежили роботу цілодобових магазинів на період карантину
Київ • УНН
КИЇВ. 2 квітня. УНН. На Кіровоградщині під час карантину магазинам заборонили працювати цілодобово, також заборонено працювати автокав’ярням та МАФам на колесах. Про це повідомив голова ОДА Андрій Балонь, передає УНН із посиланням на пресслужбу Кіровоградської ОДА.
“На період карантину робота підприємств роздрібної торгівлі з 22:00 до 06:00 забороняється. Виключення становлять лише аптеки, автомобільні газозаправні пункти та автозаправні станції”, — сказано у повідомленні.
Окрім цього, заборонена робота автокав’ярень і МАФів на колесах.
Нагадаємо, на Кіровоградщині ввели додаткові обмежувальні протиепідемічні заходи, щоб запобігти поширенню коронавірусу.