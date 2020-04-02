В Кировоградской области ограничили работу круглосуточных магазинов на период карантина
Киев • УНН
КИЕВ. 2 апреля. УНН. В Кировоградской области во время карантина магазинам запретили работать круглосуточно, также запрещено работать автокофейням и МАФам на колесах. Об этом сообщил председатель ОГА Андрей Балонь, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Кировоградской ОГА.
"На период карантина работа предприятий розничной торговли с 22:00 до 06:00 запрещается. Исключение составляют только аптеки, автомобильные газозаправочные пункты и автозаправочные станции", - сказано в сообщении.
Кроме этого, запрещена работа автокофеен и МАФов на колесах.
Напомним, в Кировоградской ввели дополнительные ограничительные противоэпидемические мероприятия, чтобы предотвратить распространение коронавируса.