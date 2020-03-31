На Кіровоградщині нетверезий поліцейський влаштував ДТП: загинула дівчина
Київ • УНН
КИЇВ. 31 березня. УНН. На Кіровоградщині судитимуть поліцейського, який у стані алкогольного сп’яніння не впорався з керуванням автомобіля та врізався в дерево, внаслідок чого загинула 19-річна дівчина. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу ДБР.
“Слідчі територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві, розпочали досудове розслідування за фактом смертельної дорожньо-транспортної пригоди, яка сталася 31 березня 2020 року у Кіровоградській області (ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України)”, — сказано у повідомленні.
За попередньою інформацією, 24-річний працівник одного з відділень Долинського відділу поліції ГУ Нацполіції в Кіровоградській області, перебуваючи за кермом автомобіля Ford у стані алкогольного сп’яніння, врізався у дерево. Унаслідок зіткнення 19-річна пасажирка від отриманих травм загинула на місці ДТП, водій доставлений до лікарні.
У разі доведення вини, винуватцю ДТП загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 8 років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до 3 років або без такого.
Нагадаємо, на Чернігівщині судитимуть лейтенанта, який у стані алкогольного сп’яніння наїхав на військовослужбовця бойовою машиною, внаслідок чого останній помер.