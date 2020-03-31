В Кировоградской области пьяный полицейский устроил ДТП: погибла девушка
Киев • УНН
КИЕВ. 31 марта. УНН. В Кировоградской области будут судить полицейского, который в состоянии алкогольного опьянения не справился с управлением автомобиля и врезался в дерево, в результате чего погибла 19-летняя девушка. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ГБР.
"Следователи территориального управления Государственного бюро расследований, расположенного в городе Николаеве, начали досудебное расследование по факту смертельного дорожно-транспортного происшествия, произошедшего 31 марта 2020 года в Кировоградской области (ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины)", - сказано в сообщении.
По предварительной информации, 24-летний работник одного из отделений Долинского отдела полиции ГУ Нацполиции в Кировоградской области, находясь за рулем автомобиля Ford в состоянии алкогольного опьянения, врезался в дерево. В результате столкновения 19-летняя пассажирка от полученных травм погибла на месте ДТП, водитель доставлен в больницу.
В случае доказательства вины, виновнику ДТП грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 8 лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до 3 лет или без такового.
Напомним, в Черниговской области будут судить лейтенанта, который в состоянии алкогольного опьянения наехал на военнослужащего боевой машиной, в результате чего последний скончался.