В Кировоградской области пьяный полицейский устроил ДТП: погибла девушка

КИЕВ. 31 марта. УНН. В Кировоградской области будут судить полицейского, который в состоянии алкогольного опьянения не справился с управлением автомобиля и врезался в дерево, в результате чего погибла 19-летняя девушка. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ГБР.