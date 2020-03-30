На Чернігівщині судитимуть офіцера, який у стані сп’яніння на БМ на смерть задавив військового
Київ • УНН
КИЇВ. 30 березня. УНН. На Чернігівщині судитимуть лейтенанта, який у стані алкогольного сп’яніння наїхав на військовослужбовця бойовою машиною, внаслідок чого останній помер. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу ДБР.
"До суду скеровано обвинувальний акт відносно командира взводу евакуаційної роти одного з батальйонів військової частини Збройних сил України. Військовослужбовець обвинувачується у порушенні правил водіння бойової машини, що спричинило загибель потерпілого (ч. 1 ст. 415 Кримінального кодексу України)", - сказано у повідомленні.
Досудовим розслідуванням встановлено, що лейтенант, перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння за кермом броньованої ремонтно-евакуаційної машини (БРЕМ-Ч), порушив правила буксирування, скоїв наїзд на військовослужбовця та здавив його між корпусами БРЕМ-Ч і танка. Унаслідок отриманих тілесних ушкоджень постраждалий помер по дорозі до медичного закладу.
У разі доведення вини, обвинуваченому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 2 до 5 років.
Нагадаємо, лейтенант медичної служби постане перед судом за ДТП, в якому постраждала 12-річна дівчинка.