В Черниговской области осудят офицера, который в состоянии опьянения на БМ насмерть задавил военного

КИЕВ. 30 марта. УНН. В Черниговской области будут судить лейтенанта, который в состоянии алкогольного опьянения наехал на военнослужащего боевой машиной, в результате чего последний скончался. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ГБР.