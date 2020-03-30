В Черниговской области осудят офицера, который в состоянии опьянения на БМ насмерть задавил военного
Киев • УНН
КИЕВ. 30 марта. УНН. В Черниговской области будут судить лейтенанта, который в состоянии алкогольного опьянения наехал на военнослужащего боевой машиной, в результате чего последний скончался. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ГБР.
"В суд направлено обвинительное заключение в отношении командира взвода эвакуационной роты одного из батальонов полка Вооруженных сил Украины. Военнослужащий обвиняется в нарушении правил вождения боевой машины, повлекшее гибель потерпевшего (ч. 1 ст. 415 Уголовного кодекса Украины)", - сказано в сообщении.
Досудебным расследованием установлено, что лейтенант, находясь в состоянии алкогольного опьянения за рулем бронированной ремонтно-эвакуационной машины (БРЭМ-Ч), нарушил правила буксировки, совершил наезд на военнослужащего и задавил его между корпусами БРЭМ-Ч и танка. В результате полученных телесных повреждений пострадавший скончался по дороге в медицинское учреждение.
В случае доказательства вины, обвиняемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 2 до 5 лет.
Напомним, лейтенант медицинской службы предстанет перед судом за ДТП, в котором пострадала 12-летняя девочка.