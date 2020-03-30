В Черниговской области осудят офицера, который в состоянии опьянения на БМ насмерть задавил военного

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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 66884 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
17:33 • 79033 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 92318 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 90042 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 104896 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 88954 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 103108 просмотра

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Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 105981 просмотра

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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 131019 просмотра

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КИЕВ. 30 марта. УНН. В Черниговской области будут судить лейтенанта, который в состоянии алкогольного опьянения наехал на военнослужащего боевой машиной, в результате чего последний скончался. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ГБР.

"В суд направлено обвинительное заключение в отношении командира взвода эвакуационной роты одного из батальонов полка Вооруженных сил Украины. Военнослужащий обвиняется в нарушении правил вождения боевой машины, повлекшее гибель потерпевшего (ч. 1 ст. 415 Уголовного кодекса Украины)", - сказано в сообщении.

Досудебным расследованием установлено, что лейтенант, находясь в состоянии алкогольного опьянения за рулем бронированной ремонтно-эвакуационной машины (БРЭМ-Ч), нарушил правила буксировки, совершил наезд на военнослужащего и задавил его между корпусами БРЭМ-Ч и танка. В результате полученных телесных повреждений пострадавший скончался по дороге в медицинское учреждение.

В случае доказательства вины, обвиняемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 2 до 5 лет.

Напомним, лейтенант медицинской службы предстанет перед судом за ДТП, в котором пострадала 12-летняя девочка.

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