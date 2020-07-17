На Кіровоградщині недбалість посадовця лісництва оцінили в 700 тис. грн збитків

"Через службову недбалість підозрюваного невстановлені особи скоїли вирубку дерев, чим завдали державі збитків на суму більше 700 тисяч гривень. Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою", – йдеться в повідомленні.

В ДБР додали, що підозрюваному загрожує позбавлення волі на строк від 2 до 5 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років та зі штрафом від 4 250 до 12 750 грн або без нього.

Як раніше повідомляв УНН, на Волині держслужбовець дозволив масову вирубку дерев на території зоологічного заказника.