В Кировоградской области небрежность должностного лица лесничества оценили в 700 тыс. грн убытков
Киев • УНН
КИЕВ. 17 июля. УНН. В Кировоградской области Государственное бюро расследований подозревает чиновника ГП "Компаниевское лесное хозяйство" в служебной халатности, из-за которой государству нанесен ущерб на сумму свыше 700 тыс. грн. Об этом сообщили в пресс-службе ГБР, передает УНН.
"Из-за служебной халатности подозреваемого неустановленные лица совершили вырубку деревьев, чем нанесли государству ущерб на сумму более 700 тысяч гривен. Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей", - говорится в сообщении.
В ГБР добавили, что подозреваемому грозит лишение свободы на срок от 2 до 5 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет и со штрафом от 4 250 до 12 750 грн или без него.
Как ранее сообщал УНН, на Волыни госслужащий позволил массовую вырубку деревьев на территории зоологического заказника.