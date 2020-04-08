На Кіровоградщині на коронавірус більше хворіють жінки, серед хворих – одна дитина
Київ • УНН
КИЇВ. 8 квітня. УНН. Станом на 8 квітня від коронавірусу на Кіровоградщині лікуються 74 мешканців. Серед хворих – одна дитина. Про це повідомив голова ОДА Андрій Балонь, передає УНН із посиланням на пресслужбу Кіровоградської ОДА.
Повідомляється, що 11-річна дівчинка має легкий безсимптомний перебіг хвороби й перебуває на ізоляції в Кіровоградській обласній лікарні.
"У регіоні на COVID-19 частіше хворіють жінки. Маємо 44 інфікованих пацієнтки. Чоловіків серед хворих менше – 30", – зазначив він.
За його словами, легкий перебіг захворювання мають 28 осіб.
"Вони лікуються вдома з зобов'язанням дотримуватись умов самоізоляції. На госпіталізації наразі перебувають 48 хворих, серед яких у середньому стані важкості знаходяться 34 пацієнта, у важкому стані – 8 пацієнтів, у стані ближче до задовільного – 4 пацієнта", – повідомив Балонь.
Окрім того, зазначається, що серед дорослих, найбільше хворих на коронавірус віком від 30 до 49 років – 37 осіб. Віком від 18 до 29 років – 5 хворих, віком від 50 до 65 років – 19 хворих, віком від 65 років і вище – 12 хворих.
Нагадаємо, на Кіровоградщині зафіксовано вже 76 випадків коронавірусу, двоє людей померли. Наразі обстежують родичів померлих.