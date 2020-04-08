В Кировоградской области коронавирусом больше болеют женщины, среди больных - один ребенок
Киев • УНН
КИЕВ. 8 апреля. УНН. По состоянию на 8 апреля от коронавируса в Кировоградской области лечатся 74 жителей. Среди заболевших - один ребенок. Об этом сообщил председатель ОГА Андрей Балонь, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Кировоградской ОГА.
Сообщается, что у 11-летняей девочки легкое бессимптомное течение болезни и находится на изоляции в Кировоградской областной больнице.
"В регионе COVID-19 чаще болеют женщины. У нас 44 инфицированных пациенток. Мужчин среди больных меньше - 30", - отметил он.
По его словам, легкое течение заболевания имеют 28 человек.
"Они лечатся дома с обязательством соблюдать условия самоизоляции. На госпитализации сейчас находятся 48 больных, среди которых в среднем состоянии тяжести находятся 34 пациента, в тяжелом состоянии - 8 пациентов в состоянии ближе к удовлетворительному - 4 пациента", - сообщил баллона.
Кроме того, отмечается, что среди взрослых, больше больных коронавирус в возрасте от 30 до 49 лет - 37 человек. В возрасте от 18 до 29 лет - 5 больных в возрасте от 50 до 65 лет - 19 больных в возрасте от 65 лет и выше - 12 больных.
Напомним, в Кировоградской области зафиксировано уже 76 случаев коронавируса, два человека умерли. Сейчас обследуют родственников умерших.