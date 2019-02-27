На Кіровоградщині чоловіка посадили на 4 роки за розкрадання могил
Київ • УНН
КРОПИВНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 27 лютого. УНН. Чоловіка, який викрадав метал з могил на території центрального цвинтаря на околиці села Млинок Онуфріївського району, ув’язнили на чотири роки і два місяці. Про це йдеться в Єдиному державному реєстрі судових рішень, повідомляє кореспондент УНН.
Слідство встановило, що у серпні 2018 року вандал тричі приходив на цвинтар, де з могил викопував металеві швелери, які потім здавав на металобрухт.
Допитаний у судовому засіданні у вчиненому зізнався та покаявся. Він запевнив суд, що не допустить у майбутньому подібних діянь.
Однак, враховуючи попередню судимість, суд вирішив, що виправлення обвинуваченого можливе лише в умовах ізоляції його від суспільства.
Злочинця позбавили волі на строк чотири роки два місяці.
Нагадаємо, вчора охорона Личаківського цвинтаря затримала крадійку.