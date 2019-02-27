На Кіровоградщині чоловіка посадили на 4 роки за розкрадання могил

Слідство встановило, що у серпні 2018 року вандал тричі приходив на цвинтар, де з могил викопував металеві швелери, які потім здавав на металобрухт.

Допитаний у судовому засіданні у вчиненому зізнався та покаявся. Він запевнив суд, що не допустить у майбутньому подібних діянь.

Однак, враховуючи попередню судимість, суд вирішив, що виправлення обвинуваченого можливе лише в умовах ізоляції його від суспільства.

Злочинця позбавили волі на строк чотири роки два місяці.

Нагадаємо, вчора охорона Личаківського цвинтаря затримала крадійку.