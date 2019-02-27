На Кировоградщине мужчину посадили на 4 года за хищение могил

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
13:20 • 11407 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
10:25 • 36009 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 119000 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 122005 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 124085 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 122324 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 154239 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 117316 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141264 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145173 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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На Кировоградщине мужчину посадили на 4 года за хищение могил

На Кировоградщине мужчину посадили на 4 года за хищение могил

Киев  •  УНН

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КРОПИВНИЦКИЙ-КИЕВ. 27 февраля. УНН. Мужчину, который похищал металл с могил на территории центрального кладбища на окраине села Млынок Онуфриевского района, посадили на четыре года и два месяца. Об этом говорится в Едином государственном реестре судебных решений, сообщает корреспондент УНН.

Следствие установило, что в августе 2018 вандал трижды приходил на кладбище, где из могил выкапывали металлические швеллеры, которые затем сдавал на металлолом.

Допрошенный в судебном заседании в содеянном сознался и раскаялся. Он заверил суд, что не допустит в будущем подобных деяний.

Однако, учитывая предыдущую судимость, суд решил, что исправление обвиняемого возможно только в условиях изоляции от общества.

Преступника лишили свободы на срок четыре года два месяца.

Напомним, вчера охрана Лычаковского кладбища задержала воровку.

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