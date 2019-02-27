На Кировоградщине мужчину посадили на 4 года за хищение могил
Киев • УНН
КРОПИВНИЦКИЙ-КИЕВ. 27 февраля. УНН. Мужчину, который похищал металл с могил на территории центрального кладбища на окраине села Млынок Онуфриевского района, посадили на четыре года и два месяца. Об этом говорится в Едином государственном реестре судебных решений, сообщает корреспондент УНН.
Следствие установило, что в августе 2018 вандал трижды приходил на кладбище, где из могил выкапывали металлические швеллеры, которые затем сдавал на металлолом.
Допрошенный в судебном заседании в содеянном сознался и раскаялся. Он заверил суд, что не допустит в будущем подобных деяний.
Однако, учитывая предыдущую судимость, суд решил, что исправление обвиняемого возможно только в условиях изоляции от общества.
Преступника лишили свободы на срок четыре года два месяца.
Напомним, вчера охрана Лычаковского кладбища задержала воровку.