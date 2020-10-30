На Кіровоградщині через вибух зруйновано приватний будинок
Київ • УНН
КИЇВ. 30 жовтня. УНН. В Кіровоградській області зруйновано приватний житловий будинок внаслідок вибуху. Постраждалих немає. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу ДСНС України.
Так, 30 жовтня о 14:04 у селі Бережинка Кропивницького району в приватному житловому будинку (розміром 10х8 м) стався вибух, внаслідок чого зруйновано будинок.
Жертв та постраждалих немає.
Причина вибуху встановлюється.
Повідомляється, що від ДСНС на місці залучено 16 чоловік особового складу та 4 одиниці техніки.
Нагадаємо, через вибух у селі на Харківщині, внаслідок якого загинули двоє людей, відкрито кримінальне провадження.