В Кировоградской области из-за взрыва разрушен частный дом
Киев • УНН
КИЕВ. 30 октября. УНН. В Кировоградской области разрушен частный жилой дом в результате взрыва. Пострадавших нет. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГСЧС Украины.
Так, 30 октября в 14:04 в селе Бережинка Кропивницкого района в частном жилом доме (размером 10х8 м) произошел взрыв, в результате чего разрушен дом.
Жертв и пострадавших нет.
Причина взрыва устанавливается.
Сообщается, что от ГСЧС на месте привлечено 16 человек личного состава и 4 единицы техники.
Напомним, в результате взрыва в селе в Харьковской области, в результате которого погибли два человека, открыто уголовное производство.