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На Хрещатику локалізували пожежу на електропідстанції: низка будинків без світла

На Хрещатику локалізували пожежу на електропідстанції: низка будинків без світла

Київ • УНН

 • 37856 перегляди

У центрі Києва локалізували пожежу на електропідстанції. Чотири житлових будинки залишились без світла, відновлення електропостачання очікується протягом 4 годин.

Пожежу на електричній підстанції на столичному Хрещатику, яка виникла вранці 15 січня, вже локалізували. Чотири житлових будинки залишились без електропостачання, повернути світло плануюють протягом 4 годин. Про це УНН повідомляє із посиланням на КМДА.   

Пожежу на електропідстанції на вул. Хрещатик локалізовано. Тимчасово без електроенергії залишилися мешканці чотирьох житлових будинків

- йдеться у повідомленні КМДА.

Як вказали в КМДА, наразі фахівці працюють над відновленням. Світло споживачам повернуть орієнтовно протягом 4 годин.

Раніше 

Повідомлялось, що у центрі Києва на вулиці Хрещатик сталося загоряння електричної підстанції. 

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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