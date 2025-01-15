На Хрещатику локалізували пожежу на електропідстанції: низка будинків без світла
Київ • УНН
У центрі Києва локалізували пожежу на електропідстанції. Чотири житлових будинки залишились без світла, відновлення електропостачання очікується протягом 4 годин.
Пожежу на електричній підстанції на столичному Хрещатику, яка виникла вранці 15 січня, вже локалізували. Чотири житлових будинки залишились без електропостачання, повернути світло плануюють протягом 4 годин. Про це УНН повідомляє із посиланням на КМДА.
Пожежу на електропідстанції на вул. Хрещатик локалізовано. Тимчасово без електроенергії залишилися мешканці чотирьох житлових будинків
Як вказали в КМДА, наразі фахівці працюють над відновленням. Світло споживачам повернуть орієнтовно протягом 4 годин.
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Повідомлялось, що у центрі Києва на вулиці Хрещатик сталося загоряння електричної підстанції.