На Хрещатику локалізували пожежу на електропідстанції: низка будинків без світла

Пожежу на електричній підстанції на столичному Хрещатику, яка виникла вранці 15 січня, вже локалізували. Чотири житлових будинки залишились без електропостачання, повернути світло плануюють протягом 4 годин. Про це УНН повідомляє із посиланням на КМДА.

Пожежу на електропідстанції на вул. Хрещатик локалізовано. Тимчасово без електроенергії залишилися мешканці чотирьох житлових будинків - йдеться у повідомленні КМДА.

Як вказали в КМДА, наразі фахівці працюють над відновленням. Світло споживачам повернуть орієнтовно протягом 4 годин.

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Повідомлялось, що у центрі Києва на вулиці Хрещатик сталося загоряння електричної підстанції.