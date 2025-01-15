На Крещатике локализовали пожар на электроподстанции: ряд домов без света
Киев • УНН
В центре Киева локализовали пожар на электроподстанции. Четыре жилых дома остались без света, восстановление электроснабжения ожидается в течение 4 часов.
Пожар на электрической подстанции на столичном Крещатике, который возник утром 15 января, уже локализовали. Четыре жилых дома остались без электроснабжения, вернуть свет планируют в течение 4 часов. Об этом УНН сообщает со ссылкой на КГГА.
Пожар на электроподстанции на ул. Крещатик локализован. Временно без электроэнергии остались жители четырех жилых домов
Как указали в КГГА, сейчас специалисты работают над восстановлением. Свет потребителям вернут ориентировочно в течение 4 часов.
Ранее
Сообщалось, что в центре Киева на улице Крещатик сталося возгорание электрической подстанции.