На Хмельниччині водій автівки з'їхав у рів з водою і загинув
Київ • УНН
На Хмельниччині 72-річний водій автівки з'їхав у рів з водою і загинув. Тіло чоловіка виявили 6 жовтня поблизу села Зубівщина, поліція розслідує обставини події.
У Хмельницькій області 72-річний водій ВАЗу з'їхав у рів з водою. Тіло чоловіка виявили 6 жовтня поблизу села Зубівщина. Про це повідомила поліція області, передає УНН.
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Як повідомляється, інцидент трапився 5 жовтня неподалік селища Зубівщина. Водій автомобіля "ВАЗ 2121" з’їхав у рів з водою, внаслідок чого загинув.
6 жовтня до поліції звернувся місцевий житель, який повідомив, що у рові на полі поза межами селища, він виявив затонулий автомобіль.
У воді поряд з автомобілем виявили тіло 72-річного жителя села Сьомаки Берездівської сільської громади.
За даним фактом слідчі Шепетівського районного управління поліції відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинили смерть потерпілого або заподіяли тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України та з’ясовують усі обставини події.
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