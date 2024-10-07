В Хмельницкой области водитель автомобиля съехал в ров с водой и погиб

В Хмельницкой области 72-летний водитель ВАЗа съехал в ров с водой. Тело мужчины обнаружили 6 октября вблизи села Зубовщина. Об этом сообщила полиция области, передает УНН.

Детали

Как сообщается, инцидент произошел 5 октября недалеко от поселка Зубовщина. Водитель автомобиля «ВАЗ 2121» съехал в ров с водой, в результате чего погиб.

6 октября в полицию обратился местный житель, который сообщил, что во рву на поле за пределами поселка, он обнаружил затонувший автомобиль.

В воде рядом с автомобилем обнаружили тело 72-летнего жителя села Семаки Берездовской сельской общины.

По данному факту следователи Шепетовского районного управления полиции открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшие смерть потерпевшего или причинившие тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины и выясняют все обстоятельства происшествия.

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