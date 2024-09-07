На Хмельниччині вночі знищили два "шахеди"
Київ • УНН
Вночі сили ППО знищили 2 БпЛА типу "Shahed" у Хмельницькій області під час повітряної тривоги. Станом на ранок повідомлень про постраждалих чи пошкодження майна не надходило.
У Хмельницькій області вночі знищили 2 ворожі ударні дрони типу "Shahed", на ранок повідомлень про постраждалих чи пошкодження майна не надходило, повідомив у Telegram у суботу голова Хмельницької ОВА Сергій Тюрін, пише УНН.
Сьогодні вночі, під час сигналу "Повітряна тривога", наші сили ППО знищили 2 ворожих БпЛА типу "Shahed". Місця падіння уламків встановлюються. Працюють усі відповідні служби. Станом на ранок, звернень щодо травмованих, загиблих чи пошкодження майна не надходило
Над Україною вночі збили 58 з 67 "шахедів", 6 полетіли у напрямку рф, білорусі та окупованих територій, 3 втрачено07.09.24, 09:19 • 22788 переглядiв