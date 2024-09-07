В Хмельницкой области ночью уничтожили два "шахеда"
Киев • УНН
Ночью силы ПВО уничтожили 2 БпЛА типа «Shahed» в Хмельницкой области во время воздушной тревоги. По состоянию на утро сообщений о пострадавших или повреждении имущества не поступало.
В Хмельницкой области ночью уничтожили 2 вражеских ударных дрона типа "Shahed", на утро сообщений о пострадавших или повреждении имущества не поступало, сообщил в Telegram в субботу глава Хмельницкой ОВА Сергей Тюрин, пишет УНН.
Сегодня ночью, во время сигнала "Воздушная тревога", наши силы ПВО уничтожили 2 вражеских БпЛА типа "Shahed". Места падения обломков устанавливаются. Работают все соответствующие службы. По состоянию на утро, обращений о травмированных, погибших или повреждения имущества не поступало
Над Україною вночі збили 58 з 67 "шахедів", 6 полетіли у напрямку рф, білорусі та окупованих територій, 3 втрачено7 сентября 2024, 06:19 • 7530 просмотров