На Хмельниччині вже 21 випадок захворювання на COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 13 квітня. УНН. У Хмельницькій області на ранок 13 квітня зафіксовано вже 21 випадок захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу Хмельницької міської ради.
"Загалом на ранок у Хмельницькій області підтверджений 21 випадок захворювання на COVID-19. З них 9 випадків у мешканців Хмельницького", - йдеться в повідомленні.
Повідомляється, що 3 хмельничан одужали, 3 лікуються в інфекційній лікарні, 3 лікуються амбулаторно.
"В інфекційній лікарні станом на 8:00 41 хворий, з них одна дитина. На ранок в лікарні з підозрою на COVID-19 — 6 осіб, 2 особи з міста", - зазначається в повідомленні.
Також в інфекційній лікарні хворих з пневмоніями - 25 осіб, у міській лікарні — 6, у міській дитячій — 6.
Як повідомлялося, з Хмельницької інфекційної лікарні вже виписували двох пацієнтів, що одужали від COVID-19. Це дівчина та лікарка, які отримали два негативних ПЛР-тести.