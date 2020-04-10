На Хмельниччині виписують двох пацієнтів, які одужали від COVID-19, серед них лікарка
Київ • УНН
КИЇВ. 10 квітня. УНН. З Хмельницької інфекційної лікарні виписують двох пацієнтів, що одужали від COVID-19. Це дівчина та лікарка, які отримали два негативних ПЛР-тести. Про це повідомляє УНН з посиланням на сторінку Хмельницької обласної державної адміністрації в Facebook.
“Маємо перші хороші новини! Сьогодні з Хмельницької інфекційної лікарні виписуються двоє пацієнтів, що одужали від COVID-19. Це дівчина, у якої першою в області діагностували цю хворобу та лікарка. Одужання підтверджено двома негативними результатами ПЛР-досліджень”, — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, в Україні уже понад 2 тисячі випадків COVID-19, з них 69 летальні.